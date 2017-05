Juhtkiri: ilmal on võim

Läinud nädalavahetusel oli tugev lörtsi- ja vihmasadu, kevadisel ajal mähkis maailm end märga lumevaipa. See oli ootamatu. Need, kes olid auto talverehvid juba suverehvide vastu vahetanud, said ilmselt hakkama. Aga need, kes jäid tugevas tuules maha langenud puude tõttu vangi, vajasid abi. Tuulepuhangud jätsid Lääne-Virumaal vooluta lausa 3600 majapidamist. Päästjatel ja elektrimeestel olid käed tööd täis.

Kas pole nii, et oleme mugavustega nõnda harjunud ja ära hellitatud, et ei oska ootamatus olukorras ise midagi ette võtta? Kui torm on sõiduteele puu murdnud, siis vähestel on saag kohe võtta. Kui elekter ära läheb, seiskub kogu elu. Teler jääb tummaks, soojuspump lakkab töötamast ja kraanist ei tule veetilkagi. Kui vett pole, ei pääse WC-sse ega duši alla. Mõne aja pärast on tühi ka mobiiliaku ning äralõigatus maailmast ongi käes.

Õnn, kui kodus on mõni elektrist sõltumatu soojusallikas. Külmemal ajal saab külmkapi sisu esikusse või rõdule jahedasse viia, kui aga õues on soe, sulavad varud üles. Niisiis sõltub kogu meie elu elektriga varustatusest ja elektri kadumine on peaaegu maailma lõpp.

Ole sa vaene või rikas, torm räsib ühtemoodi. Samuti saame võrdselt osa päikselisest ilmast.

Eriti linnainimesele, kel kortermajas vool üliharva, ja siiski lühikeseks ajaks, ära läheb. Maainimene on ilmselt paremini varustatud.

Külmast ja näljast päästavad kamin, ahi ja gaasipliit. Ämbritäis vett tagavaraks. Küünlaidki võiks majapidamises olla – pragisevad puud ja küünlavalgus loovad romantilise meeleolu ja annavad võimaluse end argielust välja lülitada. Peaasi, et torm katust minema ei vii.

Paraku ilma vastu ei saa keegi. Tal on võim. Ilma ees on kõik inimesed võrdses olukorras. Ole sa vaene või rikas, noor või vana, torm räsib ühtemoodi. Samuti saame võrdselt osa päikselisest ilmast.

Maikuuga koos võiks ka ilm soojaks minna, aga ... rõõmustada on veel vara. Nädala lõpuks lubab, üllatus-üllatus, lörtsi. Ja ega jaanipäevgi oma kehva suusailmaga enam kaugel pole.