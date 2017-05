Ühendkuningriigi kuningliku perekonna liige külastas 1. jalaväebrigaadi

Krahvinnat võtsid Tapal vastu NATO lahingugrupi ülem kolonelleitnant Mark Wilson ja 1. jalaväebrigaadi ülem kolonel Veiko-Vello Palm, kes andis ülevaate nii 1. jalaväebrigaadist kui üksuse relvastusse kuuluvast jalaväe lahingumasinast CV9035. Lisaks Tapa linnakule külastas Wessexi krahvinna kaitseväe keskpolügooni, tutvudes seal NATO lahingugrupi soomustehnikaga.

Wessexi krahvinna on Ühendkuningriigi maaväe laskurrügemendi 5. pataljoni aukolonel. Ta kohtus sõduritega regulaarselt nende eelmises sõjaväebaasis Saksamaal ning ka uues asukohas Wiltshire`is. Samuti külastas ta sõdureid mitme operatsiooni käigus, ka Afganistanis 2011. aasta detsembris.

Wessexi krahvinna on täiskoormusega töötav kuningliku perekonna liige. Igal aastal külastab ta sadu koole, ülikoole, sõjaväebaase ja heategevusorganisatsioone. Oluliseks teemaks on tema jaoks võimaluste loomine noortele ja erivajadustega inimestele. Kaitseväe 1. jalaväebrigaadi koosseisus Tapal teeniva liitlaste pataljoni lahingugrupi suuruseks on ligi 1200 kaitseväelast.

Raamriik Ühendkuningriik panustab rohkem kui 800 kaitseväelasega, kes on relvastatud tankidega Challenger 2, jalaväe lahingumasinatega Warrior ning liikursuurtükkidega AS90. Prantsusmaa panuseks lahingugruppi on 300 kaitseväelasega allüksus, mille relvastuses on tankid Leclerc, jalaväe lahingumasinad VBCI ja soomukid VAB. Prantsuse allüksus teenib Tapal kaheksa kuud, need vahetab välja Taani allüksus.