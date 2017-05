Kiri: väärtuste puudumine või suurem pilt?

Kaksteist aastat olen alustanud oma kooliteed vanas uhkes ja väärikas valges majas. Koolimüts ja aabits, mille direktor 16 aastat tagasi mulle aktusel ulatas, seisavad endiselt kapis. Minu abikaasa on selles koolis saanud gümnaasiumi lõputunnistuse. Minu isa ja õde on õppinud selles koolis. Alar Kotli projekteeritud maja on andnud mulle rõõmu, kurbust, uusi ja vanu sõpru, armsaid õpetajaid, isiklikku edu ja läbikukkumisi, pisaraid ja naeru. Ma soovin oma südames, et mu lapsed käiksid selles koolis. Tegu on ilusat ning valusat ajalugu jutustava väärika kooliga.