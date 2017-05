Juhtkiri: vigurvändad väntamas

Jalgrattakultuuri edendamisega tehakse algust juba lasteaias. See on kiiduväärt – üksnes maast madalast alustades on võimalik kasvatada inimeses liikluskultuuri. Et tänased juntsud teaksid suureks saades, et autol on muu hulgas ka suunatuli või et milline märk lubab ja milline keelab.

Mõni lasteasutus on rajanud spetsiaalse rattaplatsi, kus liiklemist õppida saab. Jalgrattaloa saamine on lapsele tähtis asi ning jääb meelde pikaks ajaks. Liikluseeskirjade tundmine on lapsele auasi, see on justkui sammuke lähemale igatsetud suurte inimeste maailma pääsemisele. Kui platsi ei ole, on tore ka see, kui jalgrattaga lasteaeda või kooli saabuval lapsel on võimalik kaherattaline mugavalt ja turvaliselt ära parkida.

Liikluses võib märgata, et tihtilugu on noored jalgratturid isegi hoolsamad kui nende emad-isad. Kiivrikandjate seas on lapsi märksa enam kui täiskasvanuid, ülekäigurajale sööstab jalgrattaga aga enamasti suur inimene, sest väikesele on söögi alla ja peale korrutatud, et enne sõidutee ületamist tuleb veenduda manöövri ohutuses.

Kui laps oma vanemat liikluses korrale kutsub, on see tervitatav. Lapse sõna võib maksta märksa enam kui korrakaitsja tehtud märkus. Lapsed on püüdlikud ja tublid. Seda enam ei tohiks täiskasvanud halba eeskuju näidata. Kuidas sundida lapsele kiiver pähe, kui täiskasvanu ise seda ei kanna? Sama kehtib ka helkurvesti kohta pimedas sõites.

Mis aga jalgrattureid eriti ei tervita, on Rakvere linna auklikud tänavad ja puuduvad jalgrattateed. Loodetavasti märkavad seda peagi ka need, kelle võimuses oleks olukorda parandada, ning suured ja väikesed ratturid ei pea siblima enam aukude ja autode vahel. Ning poleks paha seegi, kui linnas leiaks viimaks lahenduse kollased rattamajad, mis on pealtnäha küll ilusad, ainult rattaomanikele kasutamiseks ei sobi.