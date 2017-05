Keskerakond ei luba Rakveres usalduse kaotanud tuntud parteilasi kandideerima

Keskerakonna Rakvere osakonna esimees Siret Kotka-Repinski selgitas, et osakonna juhatus otsustas ühehäälselt jätta Andres Jaadla ja Urmas Tamm keskerakonna valimisnimekirjast Rakveres kõrvale.

„Kahjuks tuleb tõdeda, et väga paljud meie erakonnakaaslased on kaotanud usalduse nii Jaadla kui ka Tamme vastu ning seetõttu leiti, et ühiselt ja tugevalt valimistele vastu minna, tuleb teha selline otsus,“ põhjendas Kotka-Repinski.

Ta lisas, et eelkõige on erakonnaliikmetes ja kandideerida soovinutes tekitanud küsimusi Rakvere Targa Maja kompetentsikeskuse pankrot. Hoone rajamise idee sai linnapea Andres Jaadla ajal paberile ning viimane töötas seal ka arendusjuhina. Sihtasutuse nõukogu esimees on aga Urmas Tamm.

„Kompetentsikeskuse ümber toimuv on kahetsusväärne ja EASi tagasinõue ning Rakvere linna 1,8-miljoniline panus tänaseks surnud projekti tekitab paljudes arusaadavalt küsimusi ja nõutust. Isegi kui silmas peeti selle rajamise ajal linna huve, usume, et praeguses olukorras ei ole võimalik meie nimekirja nendele kahele kandideerijale avada,“ tõdes Kotka-Repinski.

EASilt 3,3 miljonit eurot toetust saanud kompetentsikeskus sai tegutseda vaid üle aasta, seejuures teadustegevuseni ei jõutudki. Hoone valmimist toetas ka Rakvere linn 1,8 miljoni euroga. EAS nõuab toetusest nüüd 2,6 miljonit eurot tagasi.