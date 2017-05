Õpilased tegid politseimuuseumi õuel vigursõitu

Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Diana Okas ütles, et võistlus koosnes mitmest osast: kirjaliku testiga kontrolliti õpilaste liiklusteadmisi, õues sisse seatud kahel väljakul pandi proovile praktilised oskused, eriti osavus. Tehti tutvust politseimuuseumiga.

Okase sõnul saavad õpilased enamikus koolides jalgratta juhiloa teha. "Võistlus on omamoodi premeerimine selle eest, et nad on pool aastat tihedat tööd teinud," lausus ekspert, täpsustades, et Vigurvändale jõuavad kooli paremad. "Ühtlasi saame teada, mis tasemel jalgrattaõpe meie koolides on."