Moonaküla muusikapatrull läheb toidumessile korda looma

Moonaküla muusikapatrull (MMP) on Rakvere äärelinnas tegutseva Moonaküla muusikaakadeemia (MMA) allüksus. See on kodanikualgatuslik sõltumatu institutsioon, kus mängitakse ja luuakse muusikat, uuritakse haridus- ja alternatiivsemat sorti teadusküsimusi ning edendatakse seltsielu.

MMP alustas tegevust 2004. aastal, kui osutati patrullteenust Võsu muusikapäevadel. Üksuse ülesandeks on jälgida, et toredatel kultuuriüritustel ei tekiks põhjendamata muusikavabu kohti ja hetki.

MMP tuumiku moodustavad Moonaküla moosekandid Peep Pihlak (saksofonid) ning Vallo Vildak (susafon/tuuba). Suurema korralageduse ohu puhul tormatakse kohale laiendatud koosseisuga.

MMP repertuaar on paindlik, see sõltub turvatava sündmuse iseloomust. Eelistatakse patseerida lõbusama iseloomuga üritustel, kuhu sobivad möödunud sajandi algupoole diksiländ-palad ning varasematest jazz'ikümnenditest pärit rõõmsad svingiteemad.