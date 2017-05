Rakvere keskerakondlased tahavad uusi juhte

Keskerakonna Rakvere osakonna liikmed arutasid neljapäeval erakonna pressiesindaja saadetud pressiteadet, mille kohaselt ei saa partei nimekirjas kohalikel valimistel osaleda Rakvere endine linnapea Jaadla ega praegune volikogu liige Tamm, kes on väidetavalt kaotanud erakonna silmis usalduse, ütles Jaadla.

Keskerakonna pressiesindaja teatas neljapäeval erakonna Rakvere osakonna juhile Siret Kotka-Repinski öeldule viidates, et osakonna juhatus otsustas ühel häälel jätta Jaadla ja Tamm erakonna valimisnimekirjast Rakveres kõrvale. „Kahjuks tuleb tõdeda, et väga paljud meie erakonnakaaslased on kaotanud usalduse nii Jaadla kui ka Tamme vastu, ning seetõttu leiti, et ühiselt ja tugevalt valimistele vastuminekuks tuleb teha selline otsus,“ põhjendas Kotka-Repinski otsust partei pressiesindaja teatel.

Neljapäevasel Rakvere keskparteilaste kokkusaamisel osales ka kohaliku osakonna juhatuse liige Riho Kari, kes nimetatud juhatuse koosolekul ei viibinud ega saa seega kinnitada, et juhatuse otsus oli ühine.

Keskerakondlased kinnitasid Jaadla sõnul, et erakonna liikmete hulgas on toetus temale ning Tammele Rakveres suur ning et "erakonna levitatud vastupidise teate näol ei ole tegemist Rakvere keskerakondlaste arvamusega, nagu seda püütakse väita, vaid väheste, Siret Kotka-Repinskit Rakvere osakonnas ümbritsevate isikute kahetsusväärse ja ebaterve erakonnasisese konkurentsi õhutamisega".

"Väljakujunenud asjaolusid arvesse võttes otsustasid keskerakondlased, vastavalt erakonna põhikirjale, asuda tegema ettevalmistusi, et kokku kutsuda osakonna erakorraline üldkoosolek, kus arutada tekkinud olukorda ning valida osakonnale uus juhatus," sõnas Jaadla.