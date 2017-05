David O'Brock sotsiaalametisse ei kiirusta

Baltic Workboats lõpetas 47-aastase O'Brockiga juhatuse liikme lepingu, põhjendades seda lakooniliselt – tema panust ettevõtte praeguses arengufaasis ei vajata. Kogenud tippjuht, kelle tööülesannete hulka kuulus Nasvas tööpaate tootvale firmale uute turgude leidmine, lausus lahkumisuudist kommenteerides, et kuivõrd see tuli talle väga järsku, ei ole uusi tööpakkumisi hetkel silmapiiril. “Teadsin, et Saaremaale minek on seotud teatud riskidega ja hoidsin seetõttu pere eelarvel silma peal,” rääkis David O'Brock. “Nüüd on aega ringi vaadata. Tuleb otsida, sest Eestis on suhteliselt väike turg ametitele, mida teha tahan. Sotsiaalameti ukse taha ma kohe kindlasti ei lähe.”

O'Brock meenutas, et kuus aastat tagasi, mil ta haruldaste muldmetallidega tegelevat AS-i Silmet juhtis ja toonane suurosanik Tiit Vähi selle USA ettevõttele Molycorp maha müüs, jõudis tema lauale iga kuu vähemalt üks korralik tööpakkumine.

Praegu ootamatult sülle sadanud vaba aega sisustab kultuuri- ja spordilembene O'Brock, kel taskus Ohio ülikooli lõpudiplom rahvusvaheliste suhete alal, tervise eest hoolt kandes. “Olen juba neli päeva järjest Aqva jõusaalis käinud. Käed on nii rasked, et ei jõua telefonigi hoida,” lausus ta naljatamisi. “Mul pole olnud võimalust enda tervise heaks midagi kasulikku teha juba viimased 15 aastat.”