Kultusfilmi “Kiired ja vihased” viimatise osa alguses kihutab Dominic Toretto koos kohaliku habemega Havanna tänavatel. Pärismaailmas on sealsed teed nii auklikud, et selline kihutamine on ilmselgelt võimatu. Küll aga vastab tõele, et Kuubal näeb huvitavaid romusid.