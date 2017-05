Talgupäev "Teeme ära!" ootab enam kui 26 000 osavõtjat

Talgupäeva "Teeme ära!" eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et tänavune talguhoog on varasemast suurem. "Kirja pandud talgute arv ületab tublisti mullust ning talguliste registreerumine ei raugenud ka eile hilisõhtuks, nii et täna tõotab tulla väga tegus talgupäev," ütles Tüür pressiteate vahendusel. "Talgupäeva meeskond innustab kõiki kaasa lööma, ka hiliseid ärkajaid: võtke hea tuju ja päikeseprillid ühes ning astuge koduuksest välja – talguid leiab igal pool ja igale maitsele."

Tänavu on talgupäeva märksõnaks valmistumine – seda nii Eesti vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kui ka looduse vingerpussideks ja kliimamuutustega kaasnevateks loodusõnnetusteks, mis Eestimaad üha sagedamini puudutavad. Üheks üleskutseks on lipuväljakute korrastamine ja lipumastide püstitamine, et seada Eestimaa lipuehtesse.

Koostöös päästeametiga on fookuses kodukandi ohtude kaardistamine ja sellest lähtuvad talgutööd, mis aitavad muuta elukeskkonda turvalisemaks ning olla meil kõigil paremini valmis võimalikeks loodusõnnetusteks.

Talgulised, kes on endale talguveebist printinud juba talguhundi passi, talgupäeval kaasalöömist tähistava tunnuskirja, saavad kasutada talgupäeva partnerite eripakkumisi. Näiteks on passi omanikele kuni pühapäevani kõigil Elroni rongidel ja Simple Expressi bussiliinidel sõit poole hinnaga.

Talgupäev "Teeme ära!" peetakse traditsiooniliselt mai esimesel laupäeval ning iga kogukond saab ise otsustada oma talgutööd ja tegemised. Eelmisel aastal korraldati üle Eesti 1986 talgut, millest võttis osa 44 372 inimest ehk 3,4 protsenti eestimaalastest.

Talgupäeva korraldavad Eestimaa Looduse Fond, Eesti Külaliikumine Kodukant ja nende ümber koondunud võrgustik. Partneritena löövad teiste seas kaasa Kodanikuühiskonna Sihtkapital, päästeamet, Lipuvabrik, Tamrex, Vizeum, Itella SmartPOST, Nordic Hotel Forum ning noorte laulu- ja tantsupeo korraldustoimkond.