Viru-Jaagupis haarasid käru ja rehad noored

Seltskonna juht Valentin Kurka rääkis, et talgutel osalemine on esmakordne. Eelmisel aastal vedas ettevõtmist kirikuproua, kuid tänavu enam mitte. “Mõtlesime, et teeme ise,” sõnas Viru-Jaagupis noortetoa juhi ametit pidav Kurka. Sestap olid talgulised noored, supi söömiseks loodeti üheksa pead kokku saada.

Noor kokatädi Olga Kesa ütles, et suitsulihaseljanka valmistamiseks vajalik sai juba eile valmis vaadatud. “Palju sai võetud, sööjaid aga vähe,” muretses ta. “Aga siis saate kolm korda süüa,” leidis nutikas köögiemand lahenduse.

Talgute juhi sõnul on esmatähtis sõjas langenute mälestusmärgi ümbruse korrastamine. Seejärel võetakse ette bussijaam.