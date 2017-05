Väike-Maarjas asuti taastama kuulsa arhitekti maja

Talgute juht Kadri Kopso rääkis, et rahvakeeli Kotli majas lammutati mädanenud põrandad, maha võeti soojamüür ja üks ahi, talguliste haamrit sai tunda ka vahesein. “Meil on eriti hullud talgud,” lisas ta.

Kopso sõnul tehti majas ettevalmistustöid, et ehitusfirma saaks seal kohe renoveerimisega alata. MTÜ Kotli Maja kavandab hoonesse kogukonna kööki, kus huvilised saaksid kõigile nõuetele vastavates tingimustes moose ja teisi hoidiseid valmistada ning pakendada. Väike-Maarjas on oma taluturg, kus inimesed saavad omatoodangut turustada. Et ühing kasumit ei taotle, siis kogukonna köögis toimetamise eest võetakse tasu ainult kulutatud vee ja elektri eest.

Kotli maja hoovil õpetasid naiskodukaitsjad suppi keetma. Paraku tuli huvilisi oodatust vähem. Küll aga said seda suppi kõik Väike-Maarja vallas talgutel osalenud.

Kopso sõnul on naiskodukaitsjad Kotli maja suured fännid ja toetajad. Kui eelmise sajandi esimesel poolel Väike-Maarjasse naiskodukaitse loodi, siis oli selle esimene esinaine Alar Kotli ema Elsa Kotli.