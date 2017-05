Nädala kaja: liiga palju kultuuri

No kuidas sa muidu kui naljaks nimetad meie kultuurijuhi küsimust selle kohta, kas on liiga palju infot või liiga palju üritusi. Või seda, et jalga saab keerutada Buena Vista Sofa Clubis, Kära Kantsis, Katariina Keldris või Berliini Trahteris.

Eduard, Oleg, Tõnu ja Roman toovad esinejad ja Krõõt naudib nende töö vilju – kas nii? Ja mis toimub Rakveres suvel? Kultuuriinfo veebiportaal annab teada, et Rakvere linnapäevad, teatri suveetendused ja Ultima Thule juubelituuri kontsert. Mida nüüd siis liiga palju on – üritusi või infot?

Äkki käibki kogu kultuurielu Rakveres salaja ja nurga taga, nagu salaaiakontserdid. Kultuurikeskuse kodulehelt leiab veel kolm üritust: kreisi noortepäeva 2. juunil, jaanitule ja taasiseseisvumispäeva tähistamise. Kas palju ei saa kolme suvekuu kohta, tahaks irooniliselt küsida.

Kultuurijuhi sõnum on selge: igaüks peab ise kultuuri tegema, et seda ikka rohkem oleks. Kohe nii palju, et enda kultuurist küll saab. Siis on kultuurikeskusel hea lihtne elada.

Nalja teevad ka keskerakondlased, kelle mõne kuu eest alanud kemplus, mille põhjuseks oli mäletatavasti Siret Kotka valimine (või hoopis määramine) erakonna Rakvere osakonna esimeheks, on paisunud märksa tõsisemaks tüliks. Pühapäeval sai Kotkast märkimisväärselt pikema nimega naisterahvas ja koos sellega peaks ta tulevikus ka aasta ema konkursile kvalifitseeruma, seda enam, et sügisel pidi pisike Kotka-Repinski ilmavalgust nägema.

Tülis iseenesest polekski midagi naljakat, aga kuidas sa saad tõsiselt võtta seda, et Urmas Tamm (ja vist ka Andres Jaadla, ehkki sellest polegi vist keegi üheselt aru saanud) ei ole usaldusväärne isik kandideerimaks Rakveres, küll sobiks ta aga väga hästi keskerakonda esindama näiteks Väike-Maarja või Tapa vallas või hoopis mõnes muus kohas. Nii et Rakveres oled pätt, aga paari­kümne kilomeetri kaugusel soliidne inimene.

Keskerakonna naljategemine pole sugugi läbi ning kuuldavasti on Jaadla ja Tamm koos oma sõprade-toetajatega otsustanud Kotka-Repinski Rakvere osakonna juhi kohalt lahti kangutada, kutsudes selleks kokku erakorralise üldkoosoleku. Nalja saab küll ja veel, ning mida inimesel muud vaja ongi kui leiba ja tsirkust.