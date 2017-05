Vastukaja: tahaks midagi teistsugust?

Üks tõeliselt aktiivne inimene on pigem ajahädas, sest seda, kuhu minna ja kuidas oma aega huvitegevusega sisustada, on piisavalt palju. Meil on kümme tantsukollektiivi, kümme lauluansamblit ja koori, kolm muusikakooli, kolm kunstikooli, neli näitetruppi, kuus eraldi tegutsevat jooga- ja liikumisringi, viis muud liiki suhtlemisringi ja väga erinevaid võimalusi spordiks. Lisaks veel mitu muusikat tegevat kollektiivi, kes on valmis uusi liikmeid vastu võtma.

On pigem probleem leida aktiivseid noori, kes jõuaks veel midagi uut ette võtta, sest võimalusi, kuidas aega veeta, ennast arendada ja kus kaasa lüüa, on lihtsalt nii palju, kogu vaba aeg on juba täis planeeritud.

Sel aastal on ainuüksi Rakvere kultuurikeskusel plaanis üle 30 üksikürituse või ürituste seeria, sealhulgas Jazzkaar, keskkonnateemaline Rakvere Rohenädal, mõõga ja mantli päeva keskaegne elustiililaat Rakvere linnuse juures, vähemusrahvuste festival Kamalammas, disaininädal jm. Rääkimata sündmustest, mida korraldame koostöös teiste asutuste või linnas tegutsevate kollektiividega. Alles reedel oli meil uue koostöövormina Rakvere linnusega kahasse volbriöö, mille pilet maksis vaid viis eurot ja peaesinejaks oli Singer Vinger. Rakvere muusikakool ja kunstikool Kaur toovad Rakverre tasemel esinejaid, ja seda täiesti tasuta! Kogukonna üritustena on käima läinud kodukohvikud ja salaaiakontsertide seeria.

Üsna pea uueneb ka kultuurikeskuse veebileht, kus on kindlasti enam infot just neile, kes täpselt ei tea, mida ette võtta.

Enamik väikelinnu ei saa uhkustada professionaalse teatri ja moodsa kinoga. Lääne-Viru keskraamatukogus toimub kogu aeg midagi, ja Rakvere Galeriis on regulaarselt uus näitus väljas. Mida sa, hing, ikka veel ihkad? Tahaks jalga keerutada? Buena Vista Sofa Club, Kära Kants, Katariina Kelder või Berliini Trahter ei sobi? Rakvere Teatrikohvikus on tasemel jazz-kontserdid piletihinnaga 5€. Ka need ei sobi?

Tahaks midagi teistsugust? Tule räägi, teeme koos midagi sellist, mis muudaks maailma! Või kui mitte maailma, siis vähemalt Rakvere linna! Ootame vabatahtlikke kultuuritegijaid meie üritustes kaasa lööma, ootame inimesi, kel on hea idee ja kes tahaks selle teoks teha. Selleks ju Rakvere kultuurikeskus ongi, et aidata inimestel kultuuri luua ja oma head mõtted ellu viia. Me teeme seda koos ja üksteist aidates!

Kui aga on inimesi, kes ajalehes reklaame ja kultuuriinfot ei vaata, kaubanduskeskuses plakateid ei märka, linna kultuuriekraanidele pilku ei viska, siis neile on kindel viis ürituste kohta infot saada Rakvere kultuurisündmuste meililist. Kogu linna avalik kultuuriteave on kättesaadav, kui kirjutate oma soovist aadressile kultuurikeskus@rakvere.ee. Niisamuti saavad sellele aadressile edastada oma teabe kultuurikorraldajad ja eraettevõtjad.

Üsna pea uueneb ka kultuurikeskuse veebileht, kus on kindlasti enam infot just neile, kes täpselt ei tea, mida ette võtta.

Samas on hämmastav, et kõrgharidusega kommunikatsioonispetsialist ei suuda leida infot Facebookist, kus kõiki kultuurisündmusi jagatakse nii Rakvere kultuurikeskuse, linnavalitsuse kui ka Rakvere kultuurisündmuste lehel. Milles on küsimus: kas on liiga palju infot või liiga palju üritusi?

Loodetavasti leiavad ka õnnetud kultuuritarbijad just neile sobiva niši. Kui ei, siis ootame kaaslooma uusi üritusi ja arendama vajalikke suundi!