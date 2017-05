Kiri: palju vahtu, vähe villa

Kohalikud poliitikud raiuvad kui rauda, et kõik on okei ja meil on siin täitsa kena elada. No ei ole. Kultuurielu on juba aastaid hangunud ning huvitegevust keskealisele inimesele pole olemaski. Kõik pole ju sportlased, tahaks midagi muud ka teha.

Ei tea, kes on see inimene, kes korra kultuurielu raputaks ja tooks siia värskeid ideid ja uut hingust. Möödunud aastal valiti uus kultuurikeskuse direktor – tuli mujalt, on kohalikust elust rikkumata. Intervjuus Virumaa Teatajale rääkis ta paljustki, mida kõike tahab ära teha. Palju vahtu ja vähe villa!

Aasta on möödas. Kas on toimunud mingeidki pöördeid? Kui eelmisel aastal tuulutas ta personaliga, eemaldas need, kes oskasid ja olid liiga sõnakad, siis uue arendusjuhi otsimine käis väga vaevaliselt – üks tuli ja teine läks. Direktor peitis end selle taha, et ei saa hoogu sisse, sest pole meeskonda. Ja on korralagedus.

Nüüd on aga uus aasta ja uus eelarve. Kas kultuurikava kubiseb sündmustest? Ei! Kuuskede põletamist ei saa lugeda sündmuseks või kesknädalasi kontserte töövõiduks. Kui vaadata lehest, mis toimub maakonnas mujal kultuurimajades, siis on näha, et kogu aeg organiseeritakse, midagi korraldatakse, toimetatakse. Rakvere kultuurikeskuse sündmusi tuleb otsida tikutulega. Kui inimene jõuab kultuurikeskuse lehele, siis saab ta krambi – viimane uudis aprillist 2016! Kas nii edendataksegi kultuuri?

Võibolla on need mu väljaütlemised räiged, kuid kui midagi tehakse, siis lastagu sellel ka välja paista. Tegelege kommunikatsiooniga, promoge ja turundage Rakveret. Nagu Marko Torm ütleb, on Rakvere äge koht. Aga kas see välja ka paistab?

Või oleme iseenda õndsuses? Inimene tahab nädalavahetusel midagi teha, üksi, kaksi, perega koos ... Et jalutaks linnas ja oleks kuhugi minna! Et oleks suminat kesklinnas, ja elu! Aitäh, et on olemas Rakvere teater ja galerii, muidu oleks Rakvere, nagu öeldakse, täielik pommiauk.

Just kultuuri- ja vabaajaüritused võiksid olla need, mis meelitaksid linna turisti, kes naudib kaunist Rakveret ning kergendab oma rahakotti kohalike ettevõtjate heaks. Tulemas on suvi, aktiivsed inimesed juba vaatavad üritusi, kus mis toimub, et saaks ringi sõita, linnast välja minna.