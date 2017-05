Meie kutseõppurid on parimate seas

Lääne-Virumaalt näitasid klassi ja tõid esikoha koju Rakvere ametikoolis müürsepaks õppiv Leho Neemsalu, parim plaatija oli sama kooli noormees Joost Podekrat.

Lääne-Viru rakenduskõrgkooli õpilane Margit Hünnonen oli teistest parem hooldustöö erialal, müügikorraldaja erialal töökohapõhises õppes õppijate seas saavutas teise koha Kadri Kaljuneem.

Kutsehariduse suurüritust korraldanud sihtasutus Innove hariduse agentuuri juhataja Tanel Oppi ütles, et seitsmendat korda toimunud Noor Meister õnnestus. "Sellist sündmust on kutseharidusele ja Eesti noortele väga vaja. Noor Meister annab nii erialavaliku ees seisvale noorele kui ka tema suunajale hea ülevaate kutseõppevõimalustest ja väljavaadetest, veendumaks, et kutsehariduses on, mida valida. Kutseharidus ning oskused ja teadmised, mis aitavad kiirelt muutuvas maailmas kohaneda ja oma tööd edukalt teha, on aga fookuses kogu oskuste aasta jooksul," rääkis Oppi.

Kutsemeistrivõistlustel hinnati võistlejate kiirust, täpsust ja omandatud teadmiste oskuslikku kasutamist.