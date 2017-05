Kairit Pihlak, Rakvere abilinnapea: “Kindlasti ei vaata linna kultuurijuhid lakke ega mõtle ise välja, mida rahval vaja on”

Tore, et viimasel ajal on hüppeliselt kasvanud Rakvere inimeste huvi kohaliku kultuurielu vastu. Et emotsionaalseid ning erineva meelsusega arvamusavaldusi on olnud palju, siis on mõistetav, et aruka kriitika ja tunnustava suhtumise kõrval on esinenud ka möödarääkimist ning vääriti tõlgendamist. Püüan abilinnapeana veel kord selgitada linna seisukohta ja tegevushoiakuid.