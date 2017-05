Ivo Leek, harrastusnäitleja KaRakTeris: “Rahulolematus pole viimase aja nähtus”

Väga hea! Rahulolematus linnavalitsusega ei ole aga kultuuriseltside ringkondades viimase aja nähtus. See pole tekkinud enne valimisperioodi. Viimase nelja aasta jooksul on olnud kultuurikeskusel kaks direktorit ja mingi periood oldi ilma direktorita. Midagi kuskil lonkab. Küsimus ei ole, kui palju me üritusi korraldame, vaid kas me tahame teha ja kas teeme südamega. Kui kultuuritegijad ise pole rahul, ei ole rahul ka kultuuritarbijad.