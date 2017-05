​Kadrina rahvamajas on juba aastaid avatud olnud veterinaari kabinet. Nii on kohalikud saanud mugavalt ühendada toidupoes käigu lemmiku tervise eest hoolitsemisega. Nüüd on aga loomaarsti jätkamine vallas küsitavaks muutunud ning see paneb rahva muretsema.