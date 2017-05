Paljudele Porkuni järve ääres suvitajatele tegi muret, et hüppetorni aluse platvormi lauad olid mädanenud ning torni juurde viiv sillakegi oma aja ära elanud. Nädalavahetusel tehti need korda ning kõpitseti ka torni ennast. Nüüd võib see taas suplejaid teenida.