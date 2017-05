Koeru volikogu koguneb täna valitsuse sundliitmismäärust arutama

Eelnõus seisab, et vallavolikogu otsustab mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse eelnõuga, mille alusel moodustuks Koeru valla ja loodava Järva valla ühinemise teel uus haldusüksus. Sama otsusega taotleb Koeru vallavolikogu Vabariigi Valitsuselt Koeru vallaga seotud sundliitmise menetluse lõpetamist.

Volikogu istungi materjalidest selgub, et Koeru vallavalitsus on sõlminud vabatahtliku ühinemislepingu Rakke vallaga ning sundliitmise ettepanek on vastuolus rahvaküsitlusel välja selgitatud vallakodanike soovidega. “Tegemist on ainulaadse olukorraga, kus Vabariigi Valitsus soovib juba sõlmitud ühinemislepingut mitte kinnitada isegi siis, kui tervelt 70% Rakke ja 55% Koeru valla elanikest pooldas rahvaküsitlusel just sellise ühendvalla loomist,” ütles Koeru vallavanem Andres Teppan. „Arvestades, et Järva valla vastu hääletas 80% rahvaküsitlusel osalenud vallaelanikest tundub valitsuse ettepanek paraja käteväänamisena, mis rahva arvamusest ei hooli.“