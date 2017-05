Baltimaade kiiruisutajate paremik koguneb juuni alguses Rakveres

Teiste seas võtavad rulluisumaratonist osa Eesti meistrid Saskia Alusalu ja Kert Keskpaik ning Läti meister Reinis Znotins. Lisaks toimuvad meelelahutussõidud lühematel distantsidel ning päev läbi kestev rulluisusõu.

“Atraktiivne rada ja ilus miljöö Rakvere kesklinnas on just see, mis meelitab kohale paljusid erineva oskusega rulluisutajaid,” ütles festivali ellukutsuja Kert Keskpaik. Festivali peakorraldaja Reelika Nurmsaare sõnul oodatakse juuni esimesel nädalalõpul Rakverre ligi 500 huvilist.

“Rulluisuspordiala on mitmekülgne ning Rakveres toimuv festival pakub avastamisrõõmu nii neile, kel juba rulluisutamise kogemus, kui ka neile, kes pole rulluiske veel jalga proovinud või kel endal varustus puudub,” rääkis Nurmsaar.

Esimest korda korraldatav Rakvere rulluisufestival pakub nii meelelahutuslikku rulluisutamist kui ka rulluisuvõistlusi. Kahe päeva jooksul on kavas meelelahutussõit Rakvere Night Skate, Eestis uudne roll ball, rulluisuslaalom, rull-iluuisutamine ning võistlussõidud lastele, peredele ja sportlastele.

3. juuni õhtuste võistlussõitude starti on registreerunud osalejaid lisaks Eestile veel Lätist ja Venemaalt. Festivali pikendusena toimuvad 4. juunil Rakvere lähistel kergliiklusteedel Lääne-Virumaa lahtised rulluisutamise meistrivõistlused 9 kilomeetri pikkusel distantsil.

Festival toob 2. ja 3. juunil Rakvere kesklinna liikluskorraldusse muudatusi. Lisainfot leiab ürituse kodulehelt.