Tarvanpää asutaja ja tantsupedagoog Maie Orav ütleb keerutamata, et jagab muret Rakvere kultuuri pärast. Jaanuaris tantsuõpetajana tegutsemise 60. aastapäeva tähistav autoriteet räägib, et teda teeb kurvaks, et Rakvere panustab sporti rohkem kui kultuuri. Orav, kes on oma pikast karjäärist 50 aastat Rakveres tantsupedagoog olnud, leiab, et selline suhtumine peab muutuma.