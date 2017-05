Koeru volikogu palus valitsusel kinnitada vabatahtlik ühinemine

Eile õhtupoolikul kogunenud Koeru vallavolikogu lükkas tagasi vabariigi valitsuse sundliitmise määruse ettepaneku põhjendusega, et Koeru ja Rakke vald on sõlminud vabatahtliku ühinemislepingu Piibe vallaks. Volikogu oli seisukohal, et sundliitmise tulemusel moodustuvas vallas teenuste tase pigem Koerus langeb, mis on teravas vastuolus haldusreformi seadusega.