Maie Orav: linnas puudub kultuurijuht, kes juhiks protsessi

Ometi on plaan ehitada Arvo Pärdi keskus vanasse spordikirikusse, kus saavad ka kultuurikollektiivid harjutada.

See teema tundub mulle esialgu kellegi uitmõttena, sest olgem ausad, inimesed, kes selle maja tingimusi teavad, saavad aru, et sellistes ruumides, kus sümfooniaorkestergi lavale ei mahu, kontserte ei korralda. Rääkimata sellest, et ühendada kontserdisaal tantsuteemaga. Tants vajab trennideks suuremaid ruume, et kavasid kokku panna. Tantsijad on selline rahvas, kes on võimelised ka kitsastes oludes tegutsema, kuid aasta ringi pole sisulist tööd selles majas teha võimalik, sest tants vajab õhku ja kaugelt vaatamist, et mõista, mida sellega öelda tahetakse.

Tantsuga kaasnevad ka muud aspektid, nagu rahvarõivad, rekvisiidid, pillimeeste pillid. Rohuaia lasteaias selleks lisaruume pole, ja nagu ma aru saan, on ka tulevases Pärdi majas planeeritud meie tegevusteks vaid 4,6 ruutmeetrit laoruume.

Tihti olen kuulnud küsimust, miks me rahvamajast välja ei koli. See eeldaks, et meil oleks oma keskus, kus rahvas koos saab käia ja ka rahvarõivaid hoida. Praegu oleks see mõeldamatu. Ja jõuamegi jälle selleni, et Rakvere vajaks uut kultuurikeskust – kõigile vajadustele vastavat kontseptsiooniga keskust. Spordikirik selleks aga ei sobi.

Omal ajal pidi KIT-i klubi saama seltsimajaks. Kultuuriminister Indrek Saar kiitis, et see oleks hea ja mõistlik lahendus.

Sellele majale on ka projekt olemas. Kui seltsimaja teema vaibus, pakkusime välja, et teeme sinna Eesti rahvatantsukeskuse. Seal toimuksid seminarid, koolitused, üle Eesti käiksid inimesed koos, see ju mõjuks linna elule edasiviivalt ja tooks ka väljastpoolt rahvast. Ka see idee ei leidnud tuge, olgugi et oli valimisprogrammides.

Rahvatantsukeskus oleks olnud alternatiiv Viljandile, kus on pärimusmuusikakeskus. Lõuna-Eestis on rahvakultuuriga väga hästi, meil on põhjas aga suurlinnad Tallinn ja Narva, kuid rahvuskultuuri tasand kaob keskel olles ära. Rakveres on võimekaid inimesi, kes saaksid selle loomisega hakkama. Kui keskuse loomine käib Rakverele kui vanale Virumaa pealinnale üle jõu, siis võiks rääkida Tallinnas oleva rahvakultuuri keskuse toomisest Rakverre. Seda enam, et valitsusel on selline plaan.

Millal te käisite omaaegses KIT-i klubis? Mis on sellest uhkest hoonest saanud?

Ma olen seal paaril korral käinud, sest Tarvanpääl oli seal veel asju. Hetkel on seal teatri ladu. Maja olukord on nukker. Eesruumis on põrand sisse vajunud, seinad pehkinud. Õnneks on tantsusaalis ajalooline tammeparkett alles.

Muidugi ei tee linnale au ka KIT-i klubi kõrval asuv vana kino, mis on kesklinnas asuv häbiplekk. See oleks ilmselt arukam lammutada ja teha sinna kasvõi rosaarium. Inimestel oleks koht, kus suvel olla.

Mahajäetud koht on ka kunagine rahvatantsukants vallimägi, mis on unustuse hõlmas.

Vallimäe kohta tehtud projekt on geniaalne ja ilus. Arhitekt, kes sellega tegeles, käis isegi minuga rääkimas, kuidas tantsuga seotud asju oleks seal parem lavastada. Ka see projekt seisab Targas Majas kusagil sahtlis. Rakvere on väikelinn nagu Paide. Ja kui siin vaadata seda, kuidas seal on vallimägi korda tehtud, ja vaadata kõrvale Rakvere vallimäge, siis linnusest kaugemale jääb ainult niitmata heinamaa. See koht on meie uhkus, meie linna vaimne pärand. Miks me seda ära ei kasuta, miks jätame selle lihtsalt hooletusse? Selles mõttes on olukord ikka väga piinlik. Kui muidu ei saa, võiks kasvõi linnarahvaga vallimäe korrastamiseks talgud teha. Igaüks oleks valmis panustama, sest see on meie linna uhke koht.