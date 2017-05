Politsei pidas kinni tualetis naisi filminud mehe

Politsei pidas mehe väärteo korras kinni ja toimetas arestimajja, lähiajal taotletakse kohtus talle ka aresti.

Politsei palub kõigil, kes nimetatud tegevuse ohvriks langenud on, ühendust võtta Rakvere politseijaoskonna väärteomenetlejaga telefonil 322 2786 või 5886 8812.

Perverdi üks ohvritest on Johanna, kes kirjeldas sotsiaalmeedias läinud laupäeval juhtunud sündmusi. "Külastasin nagu iga teine naisterahvas täna õhtutundidel Kroonikeskuse WC-d. Igati ohutu ja tavaline tunne oli sinna sisenedes."

Johanna sõnul kuulis ta kõrvalkabiinis lindistuse heli. "Ei osanud aimata midagi halba, aga oma silm on kuningas ja otsustasin alt piiluda teise kabiini, ohutuse mõttes, ja vaatepilt oli hirmutav," jätkas ta. "Kõrvalkabiinis tundusid olema meessoost isiku jalanõud. Jäin enesele kindlaks, et midagi kahtlast on teoksil, ja lõpetasin igasuguse tegevuse. Enne kui otsustasin lahkuda, vaatasin ohutuse mõttes veel kord, ega too isik lahkunud ei ole, aga ei, isik oli endiselt WC-s ja kui ma oma pead pöörasin, et vett peale lasta, nägin punast telefoni kaamerasilma enda kabiini poole filmimas."

Šoki saaanud naine põgenes tualetist, et pöörduda pereliikmete poole, kes teda ootasid. Paraku oli turvameeste uks lukus ja infoletist naine samuti abi ei saanud.

"Läksin ootama naiste tualeti ette, et enda oletustele alust saada, kas sealt väljub mees," jätkas Johanna edasiste sündmuste kirjeldust. "Kahjuks nii oligi."

Naiste WC-st nägi Johanna väljumas 40–50 aastast alkohooliku välimusega meest, kel oli kaasas kilekott, milles olid siidripudelid. "Väga kurb on tunnistada, et ma ei saanud midagi ette võtta, abi ei saabunud. Enda jõuga ma ei julgenud kohe kindlasti midagi ette võtta," kirjeldas Johanna abitut olekut.

Kroonikeskuse turundusjuht Raul Arras ütles, et kirjeldatud juhtum on nende asutuses esimene. Ka pole varem kliendid kurtnud, et neid ahistatakse.

"Hea, et see mees kätte saadi," ütles Arras. Tema sõnul on turvatöötaja nii keskusel kui ka Selveril. Keskuse töötaja käib majas ringi ja vaatab ka keldrikorrusele parklasse ning seepärast ei pruugi teda oma toast leida. Kui kellelgi tekib probleeme ja turvatöötajat ei õnnestu kätte saada, siis võib helistada keskuse turundusjuhi mobiiltelefonil 5556 7338. Arras sõnas, et see number on keskuses ka reklaamplakatite raamidel.

Et selline intsident keskuses toimus, siis Arrase sõnul on turvameestega kokku lepitud, et edaspidi pööratakse rohkem tähelepanu tualettide juures toimuvale.