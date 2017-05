Vanu rehve saab tasuta ära anda

Lääne-Viru jäätmekeskuses vanarehve praegu vastu ei võeta. Tegevjuht Priit Raamatu sõnul ei tehta seda juba ligi aasta aega, sest senine partner rehviliit kuulutas välja pankroti ning uueks rehvide utiliseerimise partneriks sai MTÜ Rehviringlus. “Rehviringluse punkt on Rakveres Kuusakoskil. Võimalik on teha teiseks punktiks Lääne-Viru jäätmekeskus, kuid nende tingimus on, et eelmise partneri ajal kogunenud rehvid oleks utiliseeritud ning nad saaksid alustada nii-öelda puhtalt lehelt,” selgitas Priit Raamat.