Juhtkiri: loomuvastane normaalsus

Virumaa Teatajale on räägitud lugusid sellest, kuidas tammikus tegutsevad liputajad, kuidas spaa ühisgarderoobis keskealine meesterahvas noori tüdrukuid oma kabiini tõmbab, oleme kutsunud politsei mehele, kes samas spaa akna taga pargis poolpaljaid naisi vaadates onaneerib, oleme kuulnud “patsiendist”, kes endale meditsiiniõe koju kutsub ja palub teha asju, mida siinkohal kirjeldada ei kõlba … Aga midagi ette võtta pole võimalik.

Perverssus on väärtegu ning sellest tuleb kindlasti alati teada anda, mitte ise häbenema jääda. Sageli osutub perverdiks pealt vaadates ontlik ja viisakas kodanik, kel ka korralik positsioon ja pere.

Ja kui kodaniku perversse teo kutsub esile juba seksuaalne sättumus, siis on see meditsiiniline probleem ja inimesel endal oma tegevust raske kontrollida.

Perversne nähtus on loomuvastane nähtus, nii seletab mõistet meile sõnaraamat. Ent elu teeb omi korrektiive. See, mis mõni aastasada tagasi loomuvastane oli, on nüüd täiesti igapäevane. See, mida aastakümnete eest loomuvastaseks peeti, on nüüd uus normaalsus.

Loetelu nähtustest veniks pikale: olgu tegemist sõdade, sadismi või homoseksualismiga. Nii terendab küllalt hirmutav tulevik: kas siis, kui meie lapselapsed suureks kasvanud on, miski üldse enam perverssus ongi?