Galerii: Maikuus sajab Rakveres lund

Ilmateenistus annab teada, et Venemaal laiuva madalrõhuala haare nõrgeneb, kuid selle lääneserv ulatub neljapäeval veel Eestini ja hoiab siinse ilma tavapärasest jahedamana.

Päeva jooksul areneb välja taas mitu hoogsajupilve ja maksimaalsed termomeetrinäidud jäävad alla 10° C. Reedel pöördub tuul kõrgemates õhukihtides aga läände ja ilm hakkab vähehaaval soojenema.

Neljapäeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hooti vihma ja lörtsi, sekka ka lund. Puhub valdavalt loodetuul 2–8 m/s. Õhutemperatuur on 3...9° C.