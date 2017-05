Ene Ergmal, astrofüüsikul, akadeemikul ja endisel poliitikul, on oma arvamus iga asja kohta. Oma endises koduerakonnas IRL-is on ta sügavalt pettunud ega pelga seda otsesõnu välja öelda. Kosmosel aga on alati kindel soe pesa tema südames.