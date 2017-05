Algavad Toidupanga kevadised toidukogumispäevad

Punastes põlledes Toidupanga vabatahtlikud jagavad toidukogumispäevade ajal kauplusekülastajatele infot ning võtavad vastu kohalike puuduses elavate perede tarbeks ostetud toidukaupa. Kauplustes tegutsetakse üldiselt ajavahemikus kell 12–19, kuid on ka erandeid. Annetustena on oodatud kaua säiliv ehk „parim enne“ tüüpi toidukaup, näiteks konservid, toiduõli, purgisupid, kuivained, hommikusöögihelbed, pudrumaterjal. Ka moosid, mahlad, pähklid, rosinad ning tervislikud maiustused on oodatud. Toidupangad jagavad kogutud kauba iganädalaste toiduabipakkide koostises allpool toimetulekupiiri elavatele, eelistatult lastega peredele.

Igapäevaselt teeb Toidupank koostööd firmadega, et päästa kaubandusest ja tootmisest see toit, mida mingil põhjusel müüa ei ole võimalik ning jagab selle abivajajatele. Toidukogumispäevad on aga üle-eestiline toidupankade heategevusaktsioon, mis annab just eraisikutele võimaluse aidata kohalikke puuduses elavaid peresid. Tänavu toimuvad toidukogumispäevad juba kaheksandat aastat järjest.

Sel korral on üle 800 vabatahtliku osalemas üle Eesti, nendest ligi 400 inimest Tallinnas ja Harjumaal. Taas on appi tulnud erinevaid ettevõtteid ja organisatsioone, kes on registreerinud ennast osalema toidukogumispäevadel gruppidena.