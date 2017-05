Relvasmugeldajad võivad süüdistusest pääseda

Samas viitas riiklik süüdistaja, et seadus lubab kannatanut kaasata protsessi selle igas staadiumis. Nammi hinnangul, millega nõustus ka kohtunik Heli Väinaste, on sel juhul üle 3000 euro suuruse tsiviilhagi esitamisega hiljaks jäädud.

Vandeadvokaat Andrus Repnau ütles, et kui kannatanut polnud, siis ei saanud tagada ka tema seadusest tulenevaid õigusi. Kaitsja viitas, et prokuratuuril on võimalus süüdistus tagasi võtta ja parandused teha. Riiklik süüdistaja palus pooletunnist vaheaega, kohus selle palve ka rahuldas.

Eile algas Rakvere kohtumajas istung, kus riigiprokuratuur süüdistab kolme meest erinevate tulirelvade, nende oluliste osade ning laskemoona ebaseadusliku käitlemisega seotud kuritegude toimepanemises.