Rakvere teatri näitlejanna Saara Kadaku ja tema Tallinna Linnateatri näitlejast elukaaslase Märt Piusi laps kannab nime Susanna. Saara Kadak rääkis, et lapse nimi tuli Helsingis ringi jalutades ja poe nime Susanna nähes. “Sealt tekkis mõte, et see ju täitsa tore ja ilus nimi,” ütles ema.