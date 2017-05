Emadepäev hooldekodus: kuller toob lilli harva, päev on nukker, torti süüakse koos

Paljud emad veedavad emadepäeva hoolde- või vanadekodus. Juhtub sedagi, et emadepäeval ei jõua ega taha igale emale lapsed külla tulla. Mõnel on omaksed nii kaugel, et lilled ja maius saadetakse kulleriga. Ometi ei jäeta seda päeva tähistamata. Rakvere hooldekodu juhataja Annika Horn-Köök ütles, et emadepäeval käib nende majas külalisi palju. “Meil on inimesi 40, naisi 28. Emadepäeval on maja 80 protsenti ajast külalisi täis,” rääkis Horn-Köök.