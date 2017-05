Emadepäev hooldekodus: kuller toob lilli harva, päev on nukker, torti süüakse koos

Emadepäeva tähistab hooldekodu pere ka isekeskis tordi söömisega, ka oli mõned päevad tagasi kontsert. “Teeme piduliku lõuna. Igaüks tunneb, et teda on meeles peetud. Peame ka neid meeles, kes ei ole emad. Meil on see naiste püha,” nimetas Horn-Köök.

Ka Ulvi hooldekodu juhataja Maarika Koppel lausus, et emadepäeval külastatakse lähedasi usinalt.

Sääse hooldekodu juhataja Helle Lempu rääkis, et nende kogemus ütleb: need lapsed, kes ei käi oma ema vaatamas muul ajal, ei tee seda ka emadepäeval. Ka selles majas luuakse emadepäeva meeleolu tordi söömisega. “Aga emadepäev on meie majas tõsine päev, lähedased lähevad ära ja jäädakse üksinda. Iga ema hakkab mõtlema lastele ja sellele, milline ema ta on.”

Lempu ütles, et emadepäevaks tuuakse palju tulpe ja roose. Horn-Köök lisas, et populaarne on potiroos, mis säilib kaua.

Helksiine Lilleäri omanik Valvi Kool ütles, et nemad on emadepäevaks lilli hooldekodusse viinud. “Üksikuid. Rakveres viisime ühte vanadekodusse igal tähtpäeval lilli ja kommikarpe. Nüüd seda prouat enam meie hulgas ei ole. Mõnda hooldekodusse oleme veel viinud,” kõneles Kool.

Mileedi Põhjakeskuse kauplusest öeldi, et sel emadepäeval ei ole neil ühtegi tellimust hoolde- või vanadekodusse.