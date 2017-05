Rongi ette sõitnud autos hukkus inimene

Hukkunud mehe isik on tuvastamisel. Õnnetuse hetkel viibis mees autos üksi. Auto liikus Nõmme küla poolt Rakvere-Väike-Maarja-Vägeva maantee suunal. Kokkupõrge toimus kõrvalisel kruusateel, kus Nõmme küla poolt tulles viib ülesõidule väike kallak, kuid nähtavus raudtee üle on siiski hea.

Ida prefektuuri operatiivjuht Andres Jaggo sõnul on tegemist äärmiselt traagilise juhtumiga. „Hetkel on veel vara rääkida selle raske õnnetuse põhjustest, kuid sündmuskohal viibivad patrullpolitseinikud ja uurijad töötavad, et täpsemaid asjaolusid selgitada. Siiski panen kõigile liiklejatele südamele, et liikluses osaledes tuleb olla äärmiselt tähelepanelik. Seda ka vähese liiklustihedusega teedel sõites,“ lisas Jaggo.

Reisirong liikus Tartust Tallinna suunal ning sai pidama alles sadakond meetrit pärast kokkupõrke toimumist. Rongis viibinud reisijad viga ei saanud. Rongiliiklus on hetkel suletud ning rongid seisavad mitmes jaamas. Reisijad toimetati edasi bussidega.

Sõiduauto juhi võimaliku joobe tuvastab ekspertiis.

Liiklusõnnetuse täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, mida viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru ringkonnaprokuratuur.