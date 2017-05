Haljala vallast leitud säilmetega seonduv jõuab riigikokku

Pärimine kannab pealkirja “Tundmatute haudade seadusevastasest kaevamisest PPA töötajate poolt.”

“Eestis tuleb pea igal aastal ette juhtumeid, kus kaevetöödel leitakse inimskelette või nenede jäänuseid,” öeldakse arupärimises. "Asjast teavitatakse politseid ning politsei teostab ise kaevamised ja toimetab luud Eesti kohtuekspertiisi instituuti(EKEI). Eriti kui tegu on mitme isiku skelettidega, mis leitakse kaevetöödel, on väga suur tõenäosus, et tegemist on kas sõjahaua, inimsusevastase kuriteo ohvrite haua või koguni varasema, isegi muinasaegse matmiskohaga. Isegi kui tegemist on mõne kuriteoohvriga, sisaldab olulisi andmeid võimaliku kuriteo kohta leiukontekst, luude täpne asend, võimalikud skeletiga säilinud esemed jne. Luude väljakaevamine asjatundmatu isiku poolt hävitab või kahjustab leiukonteksti väga oluliselt ja muudab enamikel juhtudel võimaliku tuvastamise oluliselt raskemaks, tihtipeale ka võimatuks.”

Edasi viidatakse arupärimises muinsuskaitseseadusele, mis näeb ette taolistest leidudest ametkonna teavitamist ja kaevetööde peatamist. “Politseil ei ole sellisel juhul üldse rolli,” kirjutatakse arupärimises ja viidatakse, et analoogseid juhtumeid on ette tulnud korduvalt, kus politsei kaevab luud üles ja transpordib Tallinna kohtuekspertiisi instituuti. “EKEI laborist ei saa muud teavet, kui ehk maetud isiku sugu ja umbkaudne vanus,” öeldakse arupärimises. Samas tehakse ettepanek, et selliste juhtude vältimiseks tuleks täpsustada käitumisjuhendeid ja ehk korraldada ka lisaõpe.

Arupärimises viidatakse, et selle ajendas näide Lääne-Virumaalt, kus Haljala vallas on politsei välja kaevanud seitsme isiku luustikud. Ka visatakse sellistele väljakaevamistele teistes kohtades üle Eesti.

“Sarnasel moel kaevas politsei 2012. aastal Filtsi teel leitud luustikke välja ja saatis neid Toomas Daumile matusebüroosse,” tuuakse arupärimises näide Tallinnas juhtunust. Õnneks Daum teadis, kuidas käituda ja helistas muinsuskaitseametisse. Lugu päädis sõjahauda maetud isikute piduliku ümbermatmisega.

Arupärimine on vormistatud Eerik-Niiles Krossi nime all, kuid sellele on alla kirjutanud näiteks Igor Gräzin, Johannes Kert ja Ants Laaneots.

Siseministeeriumist öeldi, et minister vastab arupärimisele täna riigikogu istungil, mis algab kell 15.