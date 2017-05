Need kaks suhteliselt väikest koera on juba kümme päeva jooksus olnud.

Üle Eesti on käimas otsing, et leida kaht Maardu külast plehku pannud koera. Loomi otsitakse aktiivselt ka Lääne-Virumaal, sest on võimalik, et neid on märgatud Sõmeru kandis.