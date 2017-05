Kilvahooaeg lõppes üllatustega

Arkaadi edu väga suureks üllatuseks ei olnud, sest allapoole teist kohta pole nad viimatistel aastatel langenud, kuid üllatav oli see, et vahe teise koha saavutanud võistkonnaga Projekt (Jüri Vilimaa, Alar Tiidt, Roomet Sepping, Ivar Lass, Raivo Raigna ja Olev Liblikmann) oli koguni 13,5 punkti.

Kolmandaks kerkis tänavu aga 42,5 punktiga suurüllataja Mehepojad (Kalju Saaber, Lauri Saaber, Sander Liivak, Aare Kangur ja Tõnis Pruler), kes edestas selgelt nii Rahvuslikku Kogu kui ka Huljat, kes varasematel aastatel mitmel korral sarja üldvõitjaks kroonitud.