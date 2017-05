Haljala vallast leitud säilmed teevad ajalugu

“Muidugi on politsei valmis kaasama, vastavalt sündmuskohale, muinsuskaitseameti spetsialiste,” jätkas Anvelt. “Aga siin on kindlasti eeldus see, et nad on oleksid vajaduse korral võimelised reageerima ööpäev läbi. Sellisel juhul on vajalik operatiivne reageerimine, muidu kannatab politseitöö operatiivsus. Jällegi punkt, mille peale politsei- ja piirivalveamet peab mõtlema, kuidas tulevikus selliseid olukordi paremini lahendada.”

Siseministri sõnul juhindub politsei oma tegevuses seadustest ja eraldiseisvat juhendit muinsuskaitseameti kaasamiseks seni kehtestatud ei ole. “Jällegi üks teema, mida peaks arutama,” lisas Anvelt.

“Juhul kui inimluude leidmisel on alust arvata, et tegemist on kuriteoga, alustab politsei menetluse kohe ning määrab luude kuuluvuse, sealhulgas selle, kas need kuuluvad inimesele, vanuse ning võimaliku surma põhjuse tuvastamiseks kohtuantropoloogia ekspertiisi,” selgitas minister. “Kuriteole viitavate asjaolude puudumise korral algatatakse haldusmenetlus, mille raames määratakse samuti ekspertiis. See tehakse juhul, kui sündmuskohal ei ole alust arvata, et see võib olla kuidagi vägivallaga seotud, nagu kahjuks meil tihtipeale juhtub, kui leitakse luustik, mis kuulub inimesele, kes on näiteks ära kadunud – vanemad inimesed on läinud metsa ja on vahel aastaid kadunud, ka selliseid on leitud –, ja sündmuskohal on näha näiteks luustiku paiknemise järgi, et tegu võib olla loomuliku surmaga.”

“Kui läheme selle konkreetse Haljala valla kaasuse juurde, siis kõnealuse juhtumi puhul alustati tõesti 4. juulil 2016. aastal Rakvere politseijaoskonnas haldusmenetlus sellest, et 29. juunil leiti Lääne-Virumaal Haljala vallas Vanamõisa külas Halver Puit OÜ territooriumilt asfalteeritud platsi alt ühe meetri sügavuselt mullast vähemalt kahe inimese luud ning luude fragmendid,” rääkis siseminister. “Määrati ka ekspertiis ja EKEI koostatud meditsiinilise kriminalistika ekspertiisi aktis toodud eksperdiarvamuse kohaselt kuuluvad ekspertiisiks esitatud luud ja luude fragmendid vähemalt seitsmele inimesele. Luude selekteerumise, fragmenteerumise tõttu ei ole tundmatute isikute surma põhjus kohtumeditsiinilise meetodikaga määratav. Kuna luud olid pehmetest kudedest vabad, ei ole isikute surmaaeg ka täpselt määratud. Visuaalse vaatluse järgi, arvestades luude säilimise astet, ei ole välistatud, et tundmatu isiku surm võis saabuda orienteeruvalt 25–75 aastat enne lahangut. Kuivõrd minule teadaolevalt puudus alus oletada, et isiku surm saabus kuriteo tagajärjel, siis kriminaalmenetlust ei alustatud. Luude fragmentide leidmise kohas ei viidanud ükski asjaolu sellele, et tegemist oleks võinud olla arheoloogilise matmispaiga või sõjahauaga.”

Anvelti hinnangul on Haljala juhtumi puhul küllalt õppematerjali selleks, et tulevikus selliseid olukordi vähendada või üldse ära hoida. Siseministri sõnul ei saa politseilt nõuda eriteadmiste omandamist stratigraafias, luude säilimise asjus eri keskkondades ja nii edasi. Küll aga võiks Anvelti sõnul plaanida mingite iseloomulike tingimuste või olukordade väljaõpetamist politseiametnikele, mille järgi neil on suurendatud alus määrata seda, millal tasuks kaasata näiteks muinsuskaitseeksperti.

Küsimusele, kas oleks vaja muuta seadust, vastas minister, et ei tea. “Tuleb analüüsida, vaadata, kas on vaja reguleerida midagi seadusandlikul tasandil või on elu tõesti pidevas muutumises ja sellised koostöölepingu vormid on paremad,” ütles Anvelt ja lisas, et sellega peavad tegelema spetsialistid mõlemalt poolt. “Üks pool – politseiuurija, kes vaatab menetluslikust seisukohast. Kui ta teeb teistpidi vea, ja uurimine võib venima hakata sellepärast, et algselt arvatakse, et tegemist on muinsuskaitselise väärtusega luustikuga, tegelikult on hoopis mingi teine, näiteks allilmategelane, kes on paar aastat tagasi kaduma läinud, ja aeg läheb. Siin ma usaldaks spetsialiste nende lahenduste kirjeldamisel ja leidmisel.”

Eerik-Niiles Kross tänas siseministrit vastamast ja viitas, et vahepeal on Haljala vallas juhtunuga analoogne juhtum olnud ka Viljandimaal.