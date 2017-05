Lääne-Virumaa sai esimese LHV sularahaautomaadi

LHV Panga juhatuse esimehe Erki Kilu sõnul kasvab pank aktiivses tempos ja see tähendab ka vajadust sularahaautomaatide lisamise järele. „Oleme jälginud hoolikalt klientide harjumusi ja analüüsinud, kus sularahateenuseid kõige rohkem vaja läheb,“ ütles Kilu.

„Tegemist on esimese LHV sularahaautomaadiga Lääne-Virumaal. Rakvere kasuks räägib see, et Lääne-Virumaal on meil suhteliselt palju kliente, nii eraisikuid kui ka ettevõtteid, ja meie kliendid võtavad Rakveres sularaha aktiivselt ka teiste pankade automaatidest välja,“ lisas Kilu. Rakveres hakkab LHV sularahaautomaat asuma Kroonikeskuses – see asukoht on valitud piirkonna tehingute analüüsi põhjal ja asub klindiaktiivsuse epitsentris.

LHV pakub sularahateenuseid automaatide kaudu, kuna kontorid on sularahavabad. LHV sularahaautomaate kasutatakse endiselt pea 20% rohkem sularaha sissepanekuks kui raha väljavõtuks. Lisaks saab automaadi kaudu vaadata oma kontoseisu ja vahetada pangakaardi PIN-koodi.

LHV sularahaautomaat on viipemakse võimalusega, mis tähendab, et raha saab viipekaardiga välja võtta ka kaarti automaati sisestamata. LHV kliendid saavad sularaha mõistliku hinnaga välja võtta ka kõigist teistest pangaautomaatidest.

Sularahaautomaat avati kasutuseks eile, 16. mail. See asub siseruumis ja on ligipääsetav kaubanduskeskuse lahtiolekuaegadel. 19. mail kell 16–19 ja 20. mail kell 11–14 on Kroonikeskuses kohal ka LHV Panga esindajad, kes tutvustavad panga teenuseid. Soovi korral saab sõlmida kliendilepingu.