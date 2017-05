Tiia Selli üllitas lasteraamatu

‟Ainus tingimus oli, et lood pidid olema lühikesed, maksimaalselt paarsada sõna. Eelmisel aastal kirjutasin lugusid juurde, Katrin Ehrlich joonistas imetoredad pildid ning mu vanem tütar Liis võttis kätte ja kirjastas raamatu,” rääkis Tiia Selli, kes on tänulik Eesti Kultuurkapitalile, et võeti risk ja toetati täiesti algajat kirjastajat, kellel toetuste jagamise ajal polnud kirjastust veel loodudki, oli ainult plaan.

Selli ütles, et algselt pidi raamatu pealkirjaks saama “Pelle päevad”, aga siis hakkas kirjanik mõtlema, et võibolla see kõigile ei meeldi. Nii sai raamat hoopis pealkirja “Pelle parim päev”, mis justkui vihjaks otseselt kirjaniku-filosoofi Emersoni mõtteterale “Kirjuta oma südamesse: iga päev on aasta parim päev”.

‟Ehkki avastasin selle Emersoni mõttetera alles siis, kui käsikiri oli juba täiesti valmis ja trükki minemas, sobib see ideaalselt minu ideega, mida tahtsin oma raamatus edasi anda,” lisas kirjanik.