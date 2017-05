Sonda keemiaõnnetuse piirkonnast on välja pumbatud tonne reostust

"Kõik on laabunud kenasti," tõdes Sonda vallavanem Andrea Eiche.

Kui vahepealse põuaga kippus vett kraavi vähe tulema ning väljapumpamine läks keeruliseks, siis teisipäeval sadanud vihmast loodeti abi. "Võib-olla saab kraavi ka veidi sügavamaks kaevata, et vesi sinna paremini valguks. Kindlasti ei tohi minna sellega aga paekihini välja, sest sellisel juhul pääseks kemikaal pinnaveega paremini liikuma," rääkis vallavanem Põhjarannikule.

EVR Cargo on võtnud endale reostuse likvideerimisel abiks AS-i Kobras, kes on teinud ka pinnaseanalüüse, saamaks aru, kuhu ja kui sügavale reostus on liikunud. Nende analüüside vastusega läheb veel aega, kuid keskkonnainspektsiooni Ida-Viru büroo juhataja Aivar Lainjärve hinnangul on reostuse levik jäänud piiratumale alale, kui alguses kardeti. "Oma osa selles on kindlasti külmal ja tavalisest tagasihoidlikuma suurvee vooluga kevadel," ütles ta.

27. märtsil lekkis Tapa ja Sonda jaama vahel rongi kahest tsisternvagunist kokku 51,9 tonni lahustit. Lekete avastamise järel läbis rong 28. märtsil Tapal asjatundjate komisjoni põhjaliku kontrolli, mille käigus avati tolli pandud plommid ning kontrolliti üle põhjakorgid.

Kontrolli tulemusel minimeeriti võimalike täiendavate lekete oht ning rong jõudis 28. märtsi õhtul Tapalt Muuga kaubajaama. Rong 36 tsisternvaguni ja nelja poolvaguniga alustas teekonda Kohtla jaamast. (BNS)