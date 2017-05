Gruusia keskkonnaminister täiendas Eesti kalavarusid

Gruusia keskkonnaminister Gigla Agulashvili andis teisipäeval oma panuse Eesti kalavarude täiendamisse, lastes koos oma Eesti kolleegi Marko Pomerantsiga Valgejõkke sadu noorlõhesid, et nood saaksid merre ujuda ning hiljem suureks kasvanuna jõkke kudema naasta. “On väga tore, et saame siin olles ka ise natuke teie tegemistele kaasa aidata,” rääkis Agulashvili. Ta märkis, et Gruusias alustati tänavu noorte jõeforellide asustamist mägijõgedesse.