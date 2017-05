Rakverele on kultuur tähtis. Palju on neid, kes sel teemal sõna võtavad, tuntakse muret kultuuri tuleviku pärast. Kirjutatakse artikleid, kutsutakse kokku rahvakoosolekuid, peetakse nõupidamisi. Ilus. Üks, mis selles poleemikas on kaduma läinud, on oluline küsimus, mis üldse on kultuuri mõte.