Maavanem tunnustas parimaid koolilõpetajaid

Võõrustaja kutsus noori üles kogemusi ammutama, maailma avastama ning seejärel ennast rakendama varem või hiljem just kodumaakonnas.

"Kõige tähtsamad siin elus on pere, haridus ja elamused," sõnas Torm. "Koguge kogemusi, nähke maailma ja püüelge enda arendamise poole. Võibolla pole see võimalik neile, kes seda väidavad, aga see võib jõukohane olla teile."

Maavanem avaldas samas tänu nii õpetajatele kui ka lastevanematele, ilma kelleta ei oleks meil tublisid noori. "Ikka julgelt ja avastamisaltilt elus edasi. Loodan siiralt, et kõik meie abituriendid leiavad endale rakenduse varem või hiljem kodumaakonnas," lausus ta.

Enamik parimate lõpetajate vastuvõtule kutsututest on osalenud maakondlikel või riiklikel aineolümpiaadidel ning on hõbe- või kuldmedali kandidaadid. Neid noori iseloomustab lisaks edukatele õpingutele aktiivne ja tulemuslik tegevus spordis või muus vallas.

Ameti- ja kõrgkoolide lõpetajaid iseloomustab aktiivne õpi- ja tööellu suhtumine, head tulemused kutsevõistlustel, kogemuste ammutamine välisprojektides osalemisest, väga head õpitulemused töö ja pere kõrvalt.

Lääne-Virumaa koolide parimad lõpetajad 2017. aastal

Haljala gümnaasium - Rait Altmäe

Kadrina keskkool - Julia Ruzu

Kunda ühisgümnaasium - Elery Zadonski

Rakvere eragümnaasium - Kevin Maasing

Rakvere gümnaasium - Siret Jorro, Mari Toom

Rakvere reaalgümnaasium - Rainer Bõkov, Karl Soosalu, Renita Rasmann, Kevin Gusev

Rakvere täiskasvanute gümnaasium - Katrin Mejias Conde

Tamsalu gümnaasium - Getriin-Liisbet Veeremaa

Tapa gümnaasium - Sander Serbin, Kristel Külmallik

Vinni-Pajusti gümnaasium - Teele Susi, Adele Alavere, Mart Vaino

Väike-Maarja gümnaasium - Ranno Rajaste

Rakvere ametikool - Dima Deket, Leho Neemsalu, Gunnar Kasemaa, Kevin Vahisalu, Marit Salu, Merit Kibus, Eneli Juuse, Raimo Johanson

Lääne-Viru rakenduskõrgkool - Anzeelika Kritt, Merilin Kaja, Anu Tooming, Sandra Valter

Rakvere kolledž - Külli Hallik-Vilu, Kanni Kallastu, Annika Nässi, Kersti Türk

Sisekaitseakadeemia päästekolledži Väike-Maarja päästekool - Kaarel Sisask, Erik Vadi, Kristo Golov