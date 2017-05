Pikka aega tegutses raamatukogu eramajas (vasakul), kui see omanikule tagastati, tuli kolida ajutiselt korterisse. Lõpuks leiti endale kodu endise Viru-Jaagupi koolimaja ülakorrusel.

Viru-Jaagupi avalik raamatukogu Hommik on moodustatud ja kantud Eesti kubermangu ühinguregistrisse 8. aprillil 1917 – peale nn veebruarirevolutsiooni. Septembris 1916 oli toimunud Viru-Jakobi Haridusseltsi koosolek raamatukogu moodustamiseks. Koostati põhikiri, et esitada see kubermanguvalitsusele registreerimiseks ja kinnitamiseks.