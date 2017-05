Valitsus toetas eilsel istungil keskkonnaministri korraldust anda Vihula vallale Altja külas asuv Kureallika kinnistu, mille hooned on üüritud raske liikumispuudega inimesele. Tegemist on endise metsavahikordoni hoonetega, kus praegu ratastoolis olev Ahti Song on elanud 31 aastat.