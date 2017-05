Päästeamet tuletab meelde: Eestis kehtib tuleohtlik aeg

Lõke. Foto on illustratiivne.

Ees ootab kuiv ja soe nädalalõpp ning päästeamet juhib tähelepanu sellele, et kogu Eesti territooriumil on välja kuulutatud alates 14. aprillist tuleohtlik aeg. Kulupõletamine on Eestis keelatud aastaringselt ning tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades.